Начинающий Веб-дизайнер
Всем привет, меня зовут Настя и я веб-дизайнер из Челябинска. Получила средне-специальное образование в сфере графического дизайна, прошла курсы повышения квалификации от Study Kvo.
Не боюсь общения голосом
Лучше потратить 10 минут и обсудить все голосом, чем неделю вести переписку.
Про оплату
-Когда все интересующие вопросы обсуждены я создаю прототип
-После его утверждения вносится предоплата 20%
-Отрисовываю 1-2 экрана, утверждается стиль сайта, настроение, вносится еще 30%
-Отрисовка оставшейся части дизайна и доплата оставшихся 50%
-Передача макета заказчику
Портфолио: Behance: nastyamey9fa3b
Средства связи со мной:
-Вконтакте: https://vk.com/de_la_sea
-Инстаграм: anastazie.sea
-Телеграм: KayreldelaMey
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн первого экрана50 просмотров