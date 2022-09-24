Начинающий Веб-дизайнер

Всем привет, меня зовут Настя и я веб-дизайнер из Челябинска. Получила средне-специальное образование в сфере графического дизайна, прошла курсы повышения квалификации от Study Kvo.

Не боюсь общения голосом

Лучше потратить 10 минут и обсудить все голосом, чем неделю вести переписку.

Про оплату

-Когда все интересующие вопросы обсуждены я создаю прототип

-После его утверждения вносится предоплата 20%

-Отрисовываю 1-2 экрана, утверждается стиль сайта, настроение, вносится еще 30%

-Отрисовка оставшейся части дизайна и доплата оставшихся 50%

-Передача макета заказчику

Портфолио: Behance: nastyamey9fa3b

Средства связи со мной:

-Вконтакте: https://vk.com/de_la_sea

-Инстаграм: anastazie.sea

-Телеграм: KayreldelaMey