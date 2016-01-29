Картография, ГИС,Инженерные изыскания
Выполню любой вид картографических работ:
Создание цифровых топографических и тематических карт любойсложности;
Привязка и оцифровка;
Подбор карт материалов, создание обзорных и ситуационныхпланов;
Создание карт для навигаторов любого формата;
Пересчет и трансформация геоданных/координат в любые форматыи системы координат;
Экспорт и Импорт геоданных в любые программные оболочки сполным сохранением топологической структуры;
Достану космоснимки и ортофотопланы высокого разрешения налюбой район/участок работ;
Создание высокоточных цифровых моделей рельефа (масштаб1:100 000 - 1:10 000);
Создание 3D и псевдо 3D карт.
Верстка и подготовка к печати;
Дополнительно
2d и 3d чертежи в AutoCAD, на заказ. Перечерчу с бумаги иликартинки в электронный вид. Отредактирую, подготовлю к печати. Аккуратно,
недорого!
Звоните, пишите. тел – 89149328218
Создание карт длянавигаторов Гармин, Навител, 7Дорог и др. форматов.
- 3D сетка высот
- Горизонтали от 1 метра
- Квартальная сетка лесов
- линии водораздела
- наложение карт Генштаб/ГосГисЦентр
- наложение космоснимков Гугл,Яндекс,Бинг и др.
- и мн. др.
- Примеры карт475 просмотров