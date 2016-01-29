Картография, 3D-визуализация, ГИС, Инженерные изыскания

Картография, ГИС,Инженерные изыскания

Выполню любой вид картографических работ:

Создание цифровых топографических и тематических карт любойсложности;

Привязка и оцифровка;

Подбор карт материалов, создание обзорных и ситуационныхпланов;

Создание карт для навигаторов любого формата;

Пересчет и трансформация геоданных/координат в любые форматыи системы координат;

Экспорт и Импорт геоданных в любые программные оболочки сполным сохранением топологической структуры;

Достану космоснимки и ортофотопланы высокого разрешения налюбой район/участок работ;

Создание высокоточных цифровых моделей рельефа (масштаб1:100 000 - 1:10 000);

Создание 3D и псевдо 3D карт.

Верстка и подготовка к печати;

Дополнительно

2d и 3d чертежи в AutoCAD, на заказ. Перечерчу с бумаги иликартинки в электронный вид. Отредактирую, подготовлю к печати. Аккуратно,

недорого!

Звоните, пишите. тел – 89149328218

Создание карт длянавигаторов Гармин, Навител, 7Дорог и др. форматов.

- 3D сетка высот

- Горизонтали от 1 метра

- Квартальная сетка лесов

- линии водораздела

- наложение карт Генштаб/ГосГисЦентр

- наложение космоснимков Гугл,Яндекс,Бинг и др.

- и мн. др.