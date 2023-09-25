Делаю всё за респект
Я служу в армии, т.к есть свободное время, могу делать для вас что-нибудь классное.
Т.к я учусь вариться во всем этом супе, буду делать все за респект
Жду ваших заявок !
Мне нужно написать еще что то, я достаточно креативен, постараюсь сделать близко к тому, что вы именно хотите видеть
Могу сделать обложки на ваши треки, посты в соцсетях, для игр и т.д
Жду ваших заказов, постараюсь сделать все красиво)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Обложка на YouTubeнет просмотров
- Соцсетинет просмотров
- Соцсетинет просмотров
- Обложки для подкастовнет просмотров
- Обложки для ваших лютых трековнет просмотров
Иконки и Пиксель-арт
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