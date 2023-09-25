Делаю всё за респект

Я служу в армии, т.к есть свободное время, могу делать для вас что-нибудь классное.

Т.к я учусь вариться во всем этом супе, буду делать все за респект

Жду ваших заявок !

Мне нужно написать еще что то, я достаточно креативен, постараюсь сделать близко к тому, что вы именно хотите видеть

Могу сделать обложки на ваши треки, посты в соцсетях, для игр и т.д

Жду ваших заказов, постараюсь сделать все красиво)