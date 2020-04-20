Являюсь студентом 4 курса Радиофизического факультета ННГУ.
Выполняю в основном лабораторные и контрольные работы по таким дисциплинам как:
Электроника и Схемотехника, ТЭРЦ, Электротехника.
ДисМат ,ТерВер, МатАн, Алгебра, МатЛог, ФункАн, МатМод.
Имеются навыки программирования на C++ , C#, Python, Assembler.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена быстро и в сроки, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата всегда вовремя.
$2
10 баллов
5 лет назад
Работа была выполнена быстро и качественно.
Ответный отзыв
Честный и порядочный заказчик. Рекомендую.