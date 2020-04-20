KeArth

Артур KeArth

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Являюсь студентом 4 курса Радиофизического факультета ННГУ.

Выполняю в основном лабораторные и контрольные работы по таким дисциплинам как:

Электроника и Схемотехника, ТЭРЦ, Электротехника.

ДисМат ,ТерВер, МатАн, Алгебра, МатЛог, ФункАн, МатМод.

Имеются навыки программирования на C++ , C#, Python, Assembler.

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Отзывы заказчиков

Dongayzer
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Решить задания(Высшая математика)
Работа выполнена быстро и в сроки, рекомендую.
Отличный заказчик. Оплата всегда вовремя.
Ответный отзыв
Dongayzer
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Решить задания(Высшая математика)
Работа была выполнена быстро и качественно.
Честный и порядочный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв