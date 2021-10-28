Выполню любую (в пределах разумного) задачу поставленную вами.
Будто это разработка игры или ПО.
Имею пару проектов опубликованных в Google Play.
Умею работать с AdMob, Unity Ads, Google Play services, различными SDK(Facebook,AppMetrika), Photon Unity Networking.
Сейчас изучаю разработку в Android Studio на Java.
Знания C# - Junior.
Знания Java – Trainee
Ссылки на недавние публикации в Google play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Keken.RightLeft
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Keken.StoneRain
Вышел в финал конкурса "Разработка мобильных приложений" Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2020/21"
Учавствую в «WorldSkills Russia 2022» «Разработка мобильных приложений»
TG: KekenKeken
Номер телефона: +79964013371
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