Keken

Даниил Keken

 
21 годРоссия/Уфа
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработчик C#

Выполню любую (в пределах разумного) задачу поставленную вами.

Будто это разработка игры или ПО.

Имею пару проектов опубликованных в Google Play.

Умею работать с AdMob, Unity Ads, Google Play services, различными SDK(Facebook,AppMetrika), Photon Unity Networking.

Сейчас изучаю разработку в Android Studio на Java.

Знания C# - Junior.

Знания Java – Trainee

Ссылки на недавние публикации в Google play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Keken.RightLeft

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Keken.StoneRain

Вышел в финал конкурса "Разработка мобильных приложений" Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2020/21"

Учавствую в «WorldSkills Russia 2022» «Разработка мобильных приложений»

TG: KekenKeken

Номер телефона: +79964013371

AndroidUnityJava
Портфолио
Разработка игр
нет отзывов
$50/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга