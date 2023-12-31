Фриланс
КазГУ, Факультет механики и прикладной математики(1982-1987)
Инженер программист ВЦ завода Хипром города Жамбыл(1987-1991) дальше до 2018 года на разных структурных подразделениях производсва РК по специальности...
Начинал работу с БЭСМ на перфокартах и шагал в ногу с развитием компьютерной техники и информационной технологии. Продолжаю шагать дальше в унисон с ИТ, насколько это мне позволяет моя любознательность и здоровье...
Прикладное ПО
нет отзывов
$15/час
от $500от 10 дней
#378
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
#418
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $200от 2 дней
#667
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $500от 10 дней
#2281