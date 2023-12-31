Инженер программист ВЦ завода Хипром города Жамбыл(1987-1991) дальше до 2018 года на разных структурных подразделениях производсва РК по специальности...

Начинал работу с БЭСМ на перфокартах и шагал в ногу с развитием компьютерной техники и информационной технологии. Продолжаю шагать дальше в унисон с ИТ, насколько это мне позволяет моя любознательность и здоровье...