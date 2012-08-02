Нужен баннер для оконного сайта с сезонной акцией в три экрана (итерации), по сути с нуля ничего рисовать и придумывать не надо, т.к основа есть в виде старого баннера, он во вложении (но к сожалению ...
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- Баннеры1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Есть флеш-приложение http://z62.topmark.ru/flash.html (все исходники имеются). Надо его привести к такому виду http://colorsite.ru/AdvertStudio/ Далее в полученный результат внести такие правки: 1. Слово ФОН нужно сделать таким же точно, как слова ИЗОБРАЖЕНИЕ и ТЕКСТ 2. Над ползунками необходимо ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать интерактивный ролик, в точности как этот: http://www.cbsoutdoor.co.uk/Our-Media/Visualiser/bus_mega_rear/Bus_mega_rear/ подставив свой видео ролик отьезжаещего автобуса. У пользователя должна быть возможность подставить свое изображение-логотип, бекгруаунд, текст на отьезжающий автобус Исходник видео в хорошем качестве есть Фото в хорошем качестве тоже ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад