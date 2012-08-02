Kenno

Антон Кап Kenno

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Разработка флеш-баннера

    Нужен баннер для оконного сайта с сезонной акцией в три экрана (итерации), по сути с нуля ничего рисовать и придумывать не надо, т.к основа есть в виде старого баннера, он во вложении (но к сожалению ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка флеш-приложения

    Есть флеш-приложение http://z62.topmark.ru/flash.html (все исходники имеются). Надо его привести к такому виду http://colorsite.ru/AdvertStudio/ Далее в полученный результат внести такие правки: 1. Слово ФОН нужно сделать таким же точно, как слова ИЗОБРАЖЕНИЕ и ТЕКСТ 2. Над ползунками необходимо ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка интерактивного флеш-приложения

    Нужно разработать интерактивный ролик, в точности как этот: http://www.cbsoutdoor.co.uk/Our-Media/Visualiser/bus_mega_rear/Bus_mega_rear/ подставив свой видео ролик отьезжаещего автобуса. У пользователя должна быть возможность подставить свое изображение-логотип, бекгруаунд, текст на отьезжающий автобус Исходник видео в хорошем качестве есть Фото в хорошем качестве тоже ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад