Kerialeksa

Smm-менеджер

Здравствуйте 👋Меня зовут Карина,проживаю в г. Москва, часовой пояс Мск. ⭕Закончила обучение в онлайн-школе "интернет - маркетолог" в @interra у Дмитрия Чевычалова. Я выведу твой аккаунт в ТОП. ♻Приведу новых подписчиков и клиентов. Разберу профиль в Инстаграм и пропишу стратегию ведения блога. Умею работать с Google-Office, писать продающие тексты и заголовки, креативы, SMM (оформление страницы, шапки профиля, контент постов, подбор актуальных сторс), базовые навыки продвижения Instagram, оформление чек-листов и презентаций, работать в графических редакторах (picsart, canva и др.), монтаж видео, анализ ца и конкурентов. Владею основными понятиями в Антитрегинги и GetCourse, ведение маркетинговых таблицы.Делаю оформление страниц или же занимаюсь полным ведением аккаунтов.