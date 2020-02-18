Kesha19

Матвей Kesha19

 
21 годРоссия/Пермь
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Транскрибация текста и не только.

Занимаюсь  транскрибацией текста , работа в кратчайшие сроки.

Портфолио
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $2от 5 часов
нет рейтинга