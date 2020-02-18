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Kesha19
Kesha19
21 год
Россия
/
Пермь
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Транскрибация текста и не только.
Занимаюсь транскрибацией текста , работа в кратчайшие сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
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Быстрая транскрибация текста.
150 просмотров
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $2
от 5 часов
нет рейтинга
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