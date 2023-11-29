Надёжная и адаптивная вёрстка сайтов - HTML, CSS, JS
Для меня важно качественно выполнить заказ и оставить вас довольным!
Работа со мной:1.Готова приступить сразу
2.Предоплата не требуется
3.Бесплатно делаю правки
4.Работа в срок
5.Отвечу на интересующие вопросы в любое время
Навыки:
- HTML5
- CSS3(SCSS)
- JS
- Адаптивная вёрстка, БЭМ методология
- Flexbox/Grid
- jQuery
Портфолио
- https://kettype.github.io/GameSOS/
- https://kettype.github.io/Metall/
- https://kettype.github.io/Coffee/
- https://kettype.github.io/Bernhard_Joli/
- https://kettype.github.io/Donuts/
- https://kettype.github.io/House2/
- https://kettype.github.io/Fresh/
- https://kettype.github.io/Prodaction/
- https://kettype.github.io/Design/
Связь:1.Телеграм: https://t.me/KettyPi
2.What's App: https://wa.me/79130913077
3.Email: [email protected]
Рада обсудить вопросы созвоном
Способ оплаты:1.Переводом на карту Тинькофф/Сбербанк
Или любым удобным для вас способом👍
Я против войны в Украине!
Портфолио
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HTML-верстка
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