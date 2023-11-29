Надёжная и адаптивная вёрстка сайтов - HTML, CSS, JS

Для меня важно качественно выполнить заказ и оставить вас довольным!

Работа со мной:

2.Предоплата не требуется

3.Бесплатно делаю правки

4.Работа в срок

5.Отвечу на интересующие вопросы в любое время

Навыки:

HTML5

CSS3(SCSS)

JS

Адаптивная вёрстка, БЭМ методология

Flexbox/Grid

jQuery

Портфолио

- https://kettype.github.io/GameSOS/

- https://kettype.github.io/Metall/

- https://kettype.github.io/Coffee/

- https://kettype.github.io/Bernhard_Joli/

- https://kettype.github.io/Donuts/

- https://kettype.github.io/House2/

- https://kettype.github.io/Fresh/

- https://kettype.github.io/Prodaction/

- https://kettype.github.io/Design/

Связь:

1.

2.What's App: https://wa.me/79130913077

3.Email: [email protected]

Рада обсудить вопросы созвоном

﻿Способ оплаты:

1.Переводом на карту Тинькофф/Сбербанк

Или любым удобным для вас способом👍