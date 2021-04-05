Ретушь фотографии

Часто фотографу катастрофически не хватает времени на обработку, задерживаются сроки, клиент в ярости-итог: плохое "сарафанное радио"! Я помогу вам в этом! Вы снимаете, я обрабатываю)Первые 2 фото для пробы бесплатно. Делаю в художественной обработке и/или простой Лайтрум.