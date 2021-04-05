Екатерина Ketty_85_laninaKetty_85_lanina
38 летРоссия/Пятигорск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ретушь фотографии
Часто фотографу катастрофически не хватает времени на обработку, задерживаются сроки, клиент в ярости-итог: плохое "сарафанное радио"! Я помогу вам в этом! Вы снимаете, я обрабатываю)Первые 2 фото для пробы бесплатно. Делаю в художественной обработке и/или простой Лайтрум.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Художественная обработка11 просмотров
- Художественная обработка21 просмотр
- Художественная обработка11 просмотров
- Художественная обработка14 просмотров