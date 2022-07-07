KeyKeyller

Транскрибация. Написание постов, статей. Фото/Видеомонтаж. БЫСТРО, НЕДОРОГО, а главное КАЧЕСТВЕННО!
Доброго времени суток, заказчик!
Пару слов о работе со мной- К правкам отношусь адекватно.
- Ко всем заказам отношусь ответственно.
- Выполняю работу качественно и в срок.
- Коммуникабелен, всегда на связи.
Услуги
- Транскрибация аудио, видеороликов. 10р/Минута транскрибации ( Работаю с помощником, скорость выполнения X2 )
- Написание постов, статей в разных стилях ( Художественный, разговорный, публицистический )
- Видеомонтаж в Sony Vegas Pro ( Наложение аудио, нарезка, склейка, переходы )
- Фотомонтаж в Adobe Photoshop ( Оформление каналов YouTube, Twitch и т.д., реставрация фото )
Связаться со мнойTelegram: @Kedeng
Skype: [email protected]
Я против войны в Украине!