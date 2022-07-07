KeyKeyller

Максим Киселёв KeyKeyller

 
22 годаРоссия/Калининград
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Транскрибация. Написание постов, статей. Фото/Видеомонтаж. БЫСТРО, НЕДОРОГО, а главное КАЧЕСТВЕННО!

Доброго времени суток, заказчик!

Пару слов о работе со мной

- К правкам отношусь адекватно.

- Ко всем заказам отношусь ответственно.

- Выполняю работу качественно и в срок.

- Коммуникабелен, всегда на связи.

Услуги

- Транскрибация аудио, видеороликов. 10р/Минута транскрибации ( Работаю с помощником, скорость выполнения X2 )

- Написание постов, статей в разных стилях ( Художественный, разговорный, публицистический )

- Видеомонтаж в Sony Vegas Pro ( Наложение аудио, нарезка, склейка, переходы )

- Фотомонтаж в Adobe Photoshop ( Оформление каналов YouTube, Twitch и т.д., реставрация фото )

Связаться со мной

Telegram: @Kedeng

Skype: [email protected]

Photoshop