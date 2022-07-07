KeyKeyller

Транскрибация. Написание постов, статей. Фото/Видеомонтаж. БЫСТРО, НЕДОРОГО, а главное КАЧЕСТВЕННО! Доброго времени суток, заказчик! Пару слов о работе со мной - К правкам отношусь адекватно. - К правкам отношусь адекватно. - Ко всем заказам отношусь ответственно. - Выполняю работу качественно и в срок. - Коммуникабелен, всегда на связи. Услуги - Транскрибация аудио, видеороликов. 10р/Минута транскрибации ( Работаю с помощником, скорость выполнения X2 ) - Написание постов, статей в разных стилях ( Художественный, разговорный, публицистический ) - Видеомонтаж в Sony Vegas Pro ( Наложение аудио, нарезка, склейка, переходы ) - Фотомонтаж в Adobe Photoshop ( Оформление каналов YouTube, Twitch и т.д., реставрация фото ) Связаться со мной Telegram: Telegram: @Kedeng Skype: [email protected] Photoshop

Я против войны в Украине !