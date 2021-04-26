Волшебная палочка для школьников и студентов: научу, объясню, выполню, - решу любые ваши проблемы по математике, физике и русскому языку

Всем привет! Я являюсь опытным частным преподавателем по математике, физике и русскому языку. Успешно занимаюсь с учениками различного уровня подготовки, и работу свою люблю. Постоянно развиваю свою профессиональную компетенцию, умею найти общий язык с детьми и стараюсь прививать интерес к предмету. С удовольствием помогу вам по этим предметам.

В данный момент учусь на редактора,пробую себя в копирайтинге и рерайтинге.