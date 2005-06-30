Олег Харатьян KharatyanolegKharatyanoleg
18 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Готов взяться за любую работу, связанную с копирайтингом и рерайтингом, лёгкими и сложными заданиями, переводом, созданием презентаций, подготовкой речей и другим. Пунктуален, уважаю и ставлю заказчика на первое место.
Работаю на английском и русском языках, пишу собственную книгу, могу написать книгу и на заказ.
Готов вносить правки до тех пор, пока заказчик не останется доволен. Правки не оплачиваются.
Буду рад продуктивному сотрудничеству.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Обзор биржинет просмотров
- Текст для сайта фирмы1 просмотр
- Простое объяснение технологии CRISPRнет просмотров
- Рекомендации принятия аспирина при беременностинет просмотров
- Описание электрогитары2 просмотра
- Реклама блокнота2 просмотра
- Разбор критической статьи4 просмотра
- Статья о рассказе2 просмотра
- Краткая история гигантов в легендах мира1 просмотр
- Рецензия на книгу3 просмотра