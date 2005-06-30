Готов взяться за любую работу, связанную с копирайтингом и рерайтингом, лёгкими и сложными заданиями, переводом, созданием презентаций, подготовкой речей и другим. Пунктуален, уважаю и ставлю заказчика на первое место.

Работаю на английском и русском языках, пишу собственную книгу, могу написать книгу и на заказ.

Готов вносить правки до тех пор, пока заказчик не останется доволен. Правки не оплачиваются.

Буду рад продуктивному сотрудничеству.