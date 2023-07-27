Программист 1С

Ноябрь 2020 — по настоящее время2 года 9 месяцев

Automat1C

Баку, automat1c.ru/

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Руководитель проектов

РОССИЯ:

• ПРОФБЛАНК – одна из крупнейший типографических компаний;

• ЛЕНСВЕТ – государственная организация, занимающаяся освещением

Санкт-Петербурга;

• АМИГО – онлайн магазин;

• Новонефтехим – инжиринговая компания.



КАЗАХСТАН:

• JOINT - оптовая продажа строительных материалов;

• LAMBORDHINI – автомобильный ломбард

• Flagman – Производство полимера;

• EuroElectric – Оптовая продажа электротехнического оборудования;

• Orda – Производство и продажа мебели;

• Ясен Перец – Продажа оборудования и концентраторов для изготовления деликатесов;



АЗЕРБАЙДЖАН:

• JYSK.AZ – мебель из Скандинавии;

• IMIC – компания инвестор;

• QALA GROUP – дизайнерская компания;

• SABAH RESIDENCE – строительная компания;

• LEMAG – строительные материалы из Италии и Испании;

• LE PLAISIR – дом сладостей;

• ESPRESSO CLUB AZERBAIJAN – компания по продаже кофемашин;

• AETERNO GRUPPO – оптика из Италии;

• KUBA – ресторан;

• Qurman – Продажа колбасных изделий и куриц;

• Remzioglu - сеть продажи и производства сладостей;

• Safezone - система GPS;

• Rinoks - продажа профессионального оборудования для кухни;

• Ipekyolu - сеть продажи и производства сладостей;

• Marit Brand - компания по производству и продаже алкогольных напитков;

• Odlar Yurdu Universiteti - Университет "Odlar Yurdu";

• İSCO - продажа автозапчастей;

• Bondad - сеть кафетерий;

• AlexBakery - производство и продажа выпечек;

• Mərkəzi Dəmiryolu Xəstəxanası - центральная больница при ЖД Азербайджана;

• British School in Baku - Школа с уклоном на Английский;

• Gipfel - кухонные принадлежности немецкого производства;

• Global force technology inc - Российско-Азербайджанская компания по продаже самолётных запчастей;



Январь 2020 — ноябрь 202011 месяцев

Financial Chain Corporation (F-chain)

Баку, az.f-chain.com/

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Инженер-программист 1C

Обслуживаемые организации: Imic, Qala Group, Sabah Residence, Trenders, Lemag, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Jysk.Az, Dell Azerbaijan, Old Baku Construction, Aeterno Gruppo

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Используемые технологии и конфигурации: 1С:Управление производственным

предприятием, 1С: Жилищно-коммунальное хозяйство, 1С: Управление торговлей,

1С:Бухгалтерия Предприятия, 1С: Конвертация Данных, 1С: Розничная торговля, http сервис 1С

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Структура деятельности: Настройка, доработка, программирование 1C

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Причина увольнения: Ввиду снижение зарплат по причине объявленного карантина в

стране, по собственному желанию

Июнь 2019 — январь 20208 месяцев

Ideal Management Investment and Consulting

Азербайджан, imic.az/

Перевозки, логистика, склад, ВЭД... Показать еще

Программист 1С

Обслуживаемые подразделения (Компании): Imic, Qala Group, Sabah Residence, Trenders, Lemag, Le Plaisir, Espresso Club Azerbaijan, Kuba

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Использумые технологии и конфигурации: 1С:Управление производственным

предприятием, 1С:Управление небольшой фирмой, 1С:Бухгалтерия Предприятия,

1С: Конвертация Данных, iiko, PowerBi

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Используемые оборудования: принтеры чеков и этикеток, терминалы данных

(настольные)

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Структура деятельности: Настройка, доработка, программирование 1C

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Причина увольнения: Смена расположения офиса и условий труда, по собственному

желанию

Август 2018 — июнь 201911 месяцев

GaliyevTech

Баку, www.galiyev.tech

Старший программист 1С

Настройка, доработка, программирование и интеграция 1С с другими системами для клиентов