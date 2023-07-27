Ноябрь 2020 — по настоящее время2 года 9 месяцев
Automat1C
Баку, automat1c.ru/
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
Руководитель проектов
РОССИЯ:
• ПРОФБЛАНК – одна из крупнейший типографических компаний;
• ЛЕНСВЕТ – государственная организация, занимающаяся освещением
Санкт-Петербурга;
• АМИГО – онлайн магазин;
• Новонефтехим – инжиринговая компания.
КАЗАХСТАН:
• JOINT - оптовая продажа строительных материалов;
• LAMBORDHINI – автомобильный ломбард
• Flagman – Производство полимера;
• EuroElectric – Оптовая продажа электротехнического оборудования;
• Orda – Производство и продажа мебели;
• Ясен Перец – Продажа оборудования и концентраторов для изготовления деликатесов;
АЗЕРБАЙДЖАН:
• JYSK.AZ – мебель из Скандинавии;
• IMIC – компания инвестор;
• QALA GROUP – дизайнерская компания;
• SABAH RESIDENCE – строительная компания;
• LEMAG – строительные материалы из Италии и Испании;
• LE PLAISIR – дом сладостей;
• ESPRESSO CLUB AZERBAIJAN – компания по продаже кофемашин;
• AETERNO GRUPPO – оптика из Италии;
• KUBA – ресторан;
• Qurman – Продажа колбасных изделий и куриц;
• Remzioglu - сеть продажи и производства сладостей;
• Safezone - система GPS;
• Rinoks - продажа профессионального оборудования для кухни;
• Ipekyolu - сеть продажи и производства сладостей;
• Marit Brand - компания по производству и продаже алкогольных напитков;
• Odlar Yurdu Universiteti - Университет "Odlar Yurdu";
• İSCO - продажа автозапчастей;
• Bondad - сеть кафетерий;
• AlexBakery - производство и продажа выпечек;
• Mərkəzi Dəmiryolu Xəstəxanası - центральная больница при ЖД Азербайджана;
• British School in Baku - Школа с уклоном на Английский;
• Gipfel - кухонные принадлежности немецкого производства;
• Global force technology inc - Российско-Азербайджанская компания по продаже самолётных запчастей;
Январь 2020 — ноябрь 202011 месяцев
Financial Chain Corporation (F-chain)
Баку, az.f-chain.com/
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
Инженер-программист 1C
Обслуживаемые организации: Imic, Qala Group, Sabah Residence, Trenders, Lemag, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Jysk.Az, Dell Azerbaijan, Old Baku Construction, Aeterno Gruppo
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Используемые технологии и конфигурации: 1С:Управление производственным
предприятием, 1С: Жилищно-коммунальное хозяйство, 1С: Управление торговлей,
1С:Бухгалтерия Предприятия, 1С: Конвертация Данных, 1С: Розничная торговля, http сервис 1С
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Структура деятельности: Настройка, доработка, программирование 1C
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Причина увольнения: Ввиду снижение зарплат по причине объявленного карантина в
стране, по собственному желанию
Июнь 2019 — январь 20208 месяцев
Ideal Management Investment and Consulting
Азербайджан, imic.az/
Перевозки, логистика, склад, ВЭД... Показать еще
Программист 1С
Обслуживаемые подразделения (Компании): Imic, Qala Group, Sabah Residence, Trenders, Lemag, Le Plaisir, Espresso Club Azerbaijan, Kuba
--------------
Использумые технологии и конфигурации: 1С:Управление производственным
предприятием, 1С:Управление небольшой фирмой, 1С:Бухгалтерия Предприятия,
1С: Конвертация Данных, iiko, PowerBi
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Используемые оборудования: принтеры чеков и этикеток, терминалы данных
(настольные)
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Структура деятельности: Настройка, доработка, программирование 1C
-------------
Причина увольнения: Смена расположения офиса и условий труда, по собственному
желанию
Август 2018 — июнь 201911 месяцев
GaliyevTech
Баку, www.galiyev.tech
Старший программист 1С
Настройка, доработка, программирование и интеграция 1С с другими системами для клиентов