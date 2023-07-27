Khronos777

Мурад Новрузов Khronos777

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Программист 1С

Ноябрь 2020 — по настоящее время2 года 9 месяцев

Automat1C

Баку, automat1c.ru/

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Руководитель проектов

РОССИЯ:
• ПРОФБЛАНК – одна из крупнейший типографических компаний;
• ЛЕНСВЕТ – государственная организация, занимающаяся освещением
Санкт-Петербурга;
• АМИГО – онлайн магазин;
• Новонефтехим – инжиринговая компания.

КАЗАХСТАН:
• JOINT - оптовая продажа строительных материалов;
• LAMBORDHINI – автомобильный ломбард
• Flagman – Производство полимера;
• EuroElectric – Оптовая продажа электротехнического оборудования;
• Orda – Производство и продажа мебели;
• Ясен Перец – Продажа оборудования и концентраторов для изготовления деликатесов;

АЗЕРБАЙДЖАН:
JYSK.AZ – мебель из Скандинавии;
• IMIC – компания инвестор;
• QALA GROUP – дизайнерская компания;
• SABAH RESIDENCE – строительная компания;
• LEMAG – строительные материалы из Италии и Испании;
• LE PLAISIR – дом сладостей;
• ESPRESSO CLUB AZERBAIJAN – компания по продаже кофемашин;
• AETERNO GRUPPO – оптика из Италии;
• KUBA – ресторан;
• Qurman – Продажа колбасных изделий и куриц;
• Remzioglu - сеть продажи и производства сладостей;
• Safezone - система GPS;
• Rinoks - продажа профессионального оборудования для кухни;
• Ipekyolu - сеть продажи и производства сладостей;
• Marit Brand - компания по производству и продаже алкогольных напитков;
• Odlar Yurdu Universiteti - Университет "Odlar Yurdu";
• İSCO - продажа автозапчастей;
• Bondad - сеть кафетерий;
• AlexBakery - производство и продажа выпечек;
• Mərkəzi Dəmiryolu Xəstəxanası - центральная больница при ЖД Азербайджана;
• British School in Baku - Школа с уклоном на Английский;
• Gipfel - кухонные принадлежности немецкого производства;
• Global force technology inc - Российско-Азербайджанская компания по продаже самолётных запчастей;

Январь 2020 — ноябрь 202011 месяцев

Financial Chain Corporation (F-chain)

Баку, az.f-chain.com/

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Инженер-программист 1C

Обслуживаемые организации: Imic, Qala Group, Sabah Residence, Trenders, Lemag, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Jysk.Az, Dell Azerbaijan, Old Baku Construction, Aeterno Gruppo
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Используемые технологии и конфигурации: 1С:Управление производственным
предприятием, 1С: Жилищно-коммунальное хозяйство, 1С: Управление торговлей,
1С:Бухгалтерия Предприятия, 1С: Конвертация Данных, 1С: Розничная торговля, http сервис 1С
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Структура деятельности: Настройка, доработка, программирование 1C
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Причина увольнения: Ввиду снижение зарплат по причине объявленного карантина в
стране, по собственному желанию

Июнь 2019 — январь 20208 месяцев

Ideal Management Investment and Consulting

Азербайджан, imic.az/

Перевозки, логистика, склад, ВЭД... Показать еще

Программист 1С

Обслуживаемые подразделения (Компании): Imic, Qala Group, Sabah Residence, Trenders, Lemag, Le Plaisir, Espresso Club Azerbaijan, Kuba
--------------

Использумые технологии и конфигурации: 1С:Управление производственным
предприятием, 1С:Управление небольшой фирмой, 1С:Бухгалтерия Предприятия,
1С: Конвертация Данных, iiko, PowerBi
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Используемые оборудования: принтеры чеков и этикеток, терминалы данных
(настольные)
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Структура деятельности: Настройка, доработка, программирование 1C
-------------

Причина увольнения: Смена расположения офиса и условий труда, по собственному
желанию

Август 2018 — июнь 201911 месяцев

GaliyevTech

Баку, www.galiyev.tech

Старший программист 1С

Настройка, доработка, программирование и интеграция 1С с другими системами для клиентов

1С-программирование
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$17/час
от $17от 1 дня
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