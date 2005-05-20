ЗАШЕЛ В ПРОФИЛЬ?! ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИСТАЙ НИЖЕ, ЧТОБЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ ПРО МЕНЯ.

Мои специальности, в которых я хорошо понимаю и успешно развиваюсь:

1) Медиа индустрия.

- Настрою вам качественную рекламу вашей группы, странички, бота.

- Готов стать вашим менеджером, который будет активно развивать вашу группу в соц.сетях.

- Работать в тех.поддержке у вас.

P.S. В этих профессиях нахожусь уже 1.5 года.

2) Интернет-маркетолог. Директолог.

- Хорошо владею настройкой рекламы в интернете. Настрою, покажу и расскажу, как настроить правильную рекламу для вашего сайта(учитывая нынешнее положение в мире, я думаю, вам это пригодится)

P.S. В этой профессии нахожусь уже 1 год.

3) Создание лендингов, сайт-визиток.

- Умею создавать красивый, а главное качественный и удобный в освоении сайт/лендинг/сайт-визитку по всем современным стилям.

- Хорошо владею навыком дизайна, так как был опыт работы в IT компании.

- Так же готов помочь с написанием красивого, "продающего" текста на ваш сайт.

P.S. В этой профессии нахожусь уже 3.5 года.

Данный мой навык тесно контачит с предыдущим, но учитывая нынешние реалии - я уверен, что владея этим навыком я смогу помочь вам приводить еще больше клиентов. Ведь с помощью сайта, мы охватываем еще больший % аудитории, а если сайт грамотно и красиво настроен - то он приносит вам еще и прибыль!

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Думаю, как вы могли понять, моя работа в основном заключается в том, чтобы помогать самозанятым людям, помогать в их продвижении, а также стать их той самой "правой рукой", которая будет помогать им в их профессиональной деятельности.

Я никогда не против новых знакомств, поэтому, всегда открыт и готов к разговорам с тобой, друг .

Цена моих услуг - естественно договорная, определим по общению.

ЕСЛИ Я ВСЕ ЖЕ СМОГ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ТЕБЯ СВОЕЙ МИНИ-ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ ТЕБЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕХОДИ В НАШИ С ТОБОЙ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ - И СМЕЛО ОБРАЩАЙСЯ КО МНЕ! ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.

Жду ваших писем!

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