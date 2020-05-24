Веб-дизайнер, делаю сайты в эстетике минимализма

Привет!

Меня зовут Дмитрий, мне 18 лет. Я студент 1-го курса Московского Технического Университета Связи и Инфоратики. Дизайном сайтов я занимаюсь с середины 2018 года. Как это обычно и бывает, пришёл я к этому совершенно случайно, и с тех пор дизайн меня так и не отпускает.

Про мой опыт:

За 1,5 года на фриласе я приобрёл навык полного ведения проектов, но занимался в основном лендингами. В конце 2019 года, я начал стажироваться у Евгения Кузьмина, арт-директора в одной из топовых студий России – Uprock. За это время научился проектировать интернет-магазины, новостные и корпоративные сайты, прокачал свой общий уровень, а также научился делать анализ рынка по конкурентам.

Там мне привили любовь к минимализму и научили делать сайты в этой стилистике правильно. У писателя Антуана де Сент-Экзюпери есть отличная цитата, которая передаёт моё отношение к дизайну: «Дизайнер понимает, что достиг совершенства не тогда, когда ему нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать».

Дизайн процесс

Я работаю последовательно и никогда не забегаю вперёд. Так проекты выполняются не очень быстро, но зато качественно

Этапы дизайна:

Подготовка – интервью / брифинг, составление тех. задания, сбор контента

Дизайн – анализ рынка по конкурентам, прототипирование, поиск референсов, отрисовка концепции, финализация

Разработка – вёртска на Tilda / сопровождение, при разработке другими программистами

Могу сделать дизайн для сайта любой сложности

Лонгрид

Landing Page

Корпоративный сайт

Интернет-магазин

Новостной сайт / Блог

Сайт-портфолио

Инструментарий