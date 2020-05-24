Kid_Whing

Дмитрий Нищев Kid_Whing

 
22 годаРоссия/Магнитогорск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-дизайнер, делаю сайты в эстетике минимализма

Привет!

Меня зовут Дмитрий, мне 18 лет. Я студент 1-го курса Московского Технического Университета Связи и Инфоратики. Дизайном сайтов я занимаюсь с середины 2018 года. Как это обычно и бывает, пришёл я к этому совершенно случайно, и с тех пор дизайн меня так и не отпускает.

Про мой опыт:

За 1,5 года на фриласе я приобрёл навык полного ведения проектов, но занимался в основном лендингами. В конце 2019 года, я начал стажироваться у Евгения Кузьмина, арт-директора в одной из топовых студий России – Uprock. За это время научился проектировать интернет-магазины, новостные и корпоративные сайты, прокачал свой общий уровень, а также научился делать анализ рынка по конкурентам.

Там мне привили любовь к минимализму и научили делать сайты в этой стилистике правильно. У писателя Антуана де Сент-Экзюпери есть отличная цитата, которая передаёт моё отношение к дизайну: «Дизайнер понимает, что достиг совершенства не тогда, когда ему нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать».

Дизайн процесс

Я работаю последовательно и никогда не забегаю вперёд. Так проекты выполняются не очень быстро, но зато качественно

Этапы дизайна:

  • Подготовка – интервью / брифинг, составление тех. задания, сбор контента
  • Дизайн – анализ рынка по конкурентам, прототипирование, поиск референсов, отрисовка концепции, финализация
  • Разработка – вёртска на Tilda / сопровождение, при разработке другими программистами

Могу сделать дизайн для сайта любой сложности

  • Лонгрид
  • Landing Page
  • Корпоративный сайт
  • Интернет-магазин
  • Новостной сайт / Блог
  • Сайт-портфолио

Инструментарий

  • Figma – все дизайн-макеты. Это стандарт в современном дизайне и разработке сайтов
  • Principle – анимирование и кликабельные прототипы
  • Tilda – реализация выполненного мной дизайна
  • Google Таблицы – аналитика и информационная архитектура проекта
Дизайн сайтаFigmaTildaЛонгрид
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$10
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Отзывы заказчиков
yuri_tsymbal
Юрий 
22 годаБолгария
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
4 года назад
Достать графику из макетов
Дмитрий, отличный исполнитель! Приятен в общении, пунктуальный и постоянно на связи. Сделал всё быстро и качественно. Буду обращаться еще, спасибо!
Юрий хороший парень! Оперативно связались, чётко поставил задачу, если у меня возникали какие-то вопросы – сразу отвечал на них. Оплата была произведена в срок и без задержек, приятно было работать
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