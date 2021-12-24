Kira-drajceva

Меня зовут Кира! Я веб-дизайнер, создаю сайты, лендинги и интернет-магазины. Занимаюсь дизайном креативов, лого, банеров, мобильных приложений

Понимаю, что такое UX\Ui, принципы usability, есть свой вкус, креатив, внимательная к деталям. Применяю и понимаю современные тренды в дизайне Умею чётко и грамотно доносить информацию до целевой аудитории.

Владею: фотошоп, фигма, adobe after effects. Верстка в Тильде

Почему я? Я не просто исполнитель, а идейный, креативный веб-дизайнер, способная генерировать интересные идеи и предлагать нестандартные решения.Для меня важны амбициозные и нестандартные задачи, которые позволят прокачать мои скилы и выйти на новый уровень профессионализма и дохода.