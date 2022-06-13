Дизайн сайтов, мобильных приложений

Привет! 👋

Меня зовут Кира, я начинающий веб-дизайнер. Перфекционист в душе, люблю чтобы всё было красиво.

Помогу создать :

✅ Лендинг✅ Баннер✅ Интернет магазин✅ Что-то подправить

План действий такой :

 Обсуждение всех деталей проекта Согласование сроков и стоимости Предоплата 50% (безопасная сделка)

 Работа над проектом, правки Оплата оставшихся 50%

珞 Передача файла и обмен отзывами