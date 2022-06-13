Дизайн сайтов, мобильных приложений
Привет! 👋
Меня зовут Кира, я начинающий веб-дизайнер. Перфекционист в душе, люблю чтобы всё было красиво.
Помогу создать :
✅ Лендинг✅ Баннер✅ Интернет магазин✅ Что-то подправить
План действий такой :
Обсуждение всех деталей проекта Согласование сроков и стоимости Предоплата 50% (безопасная сделка)
Работа над проектом, правки Оплата оставшихся 50%
珞 Передача файла и обмен отзывами
Портфолио
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