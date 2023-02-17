Графический дизайнер
Привет, меня зовут Кирилл.
Я занимаюсь графическим дизайном более 4 лет. Так же я Участник 4-го вузовского чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) (В компетенции графический дизайн)" и Победитель 5-го вузовского чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) (В компетенции графический дизайн)".
Я создам современный, свежий логотип, который будет работать на вашу целевую аудиторию.
Дополню его фирменным стилем, помогающим вашим продажам, а также составлю бренд-бук.
Полиграфия, упаковка, наружная реклама - направления, в которых я так же работаю.
Telegram - https://t.me/kirilll_kash
Мое портфолио - https://www.behance.net/kirillkashf763
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Логотип кофейни12 просмотров
- Создание логотипа17 просмотров
- Иллюстрация13 просмотров
- Логотип17 просмотров
- Серия логотипов10 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!