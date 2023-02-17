Графический дизайнер

Привет, меня зовут Кирилл.

Я занимаюсь графическим дизайном более 4 лет. Так же я Участник 4-го вузовского чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) (В компетенции графический дизайн)" и Победитель 5-го вузовского чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) (В компетенции графический дизайн)".

Я создам современный, свежий логотип, который будет работать на вашу целевую аудиторию.

Дополню его фирменным стилем, помогающим вашим продажам, а также составлю бренд-бук.

Полиграфия, упаковка, наружная реклама - направления, в которых я так же работаю.

Telegram - https://t.me/kirilll_kash

Мое портфолио - https://www.behance.net/kirillkashf763