Качественный веб - дизайн. Сайты, баннеры.
Привет, меня зовут Кирилл, я - начинающий веб дизайнер.
Я делаю дизайн для :
- Многостраничных сайтов
- Лендингов
- Доработка уже существующего дизайна
Условия, цена, сроки - обсуждаем все, в зависимости от заказа.
Контакты для связи :
Личные сообщения веблансера
Telegram: @uzuxx
E-mail: [email protected]
Буду рад сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
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$160
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Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!