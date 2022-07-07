KirillX

Кирилл KirillX

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественный веб - дизайн. Сайты, баннеры.

Привет, меня зовут Кирилл, я - начинающий веб дизайнер.

Я делаю дизайн для :

  • Многостраничных сайтов
  • Лендингов
  • Доработка уже существующего дизайна

Условия, цена, сроки - обсуждаем все, в зависимости от заказа.

Контакты для связи :

Личные сообщения веблансера

Telegram: @uzuxx

E-mail: [email protected]

Буду рад сотрудничеству!

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
armikon
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$160
10 баллов
год назад
Нужно сделать дизайн для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!