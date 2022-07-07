Качественный веб - дизайн. Сайты, баннеры. Привет, меня зовут Кирилл, я - начинающий веб дизайнер. Я делаю дизайн для : Многостраничных сайтов

Лендингов

Доработка уже существующего дизайна Условия, цена, сроки - обсуждаем все, в зависимости от заказа. Контакты для связи : Личные сообщения веблансера Telegram: @uzuxx E-mail: [email protected] Буду рад сотрудничеству! Дизайн сайта

Я против войны в Украине !