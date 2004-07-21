Kirill_Kamennov

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👋Здравствуйте!

Я занимаюсь созданием сайтов на Tilda.

-Работа выполняется в назначенные сроки без просрочек .

-Стараюсь реализовать желание клиента, то есть как бы он хотел , чтобы выглядел его сайт .

-В любой момент могу внести правки , только скажите.

-Для каждого клиента индивидуальный подход при работе .

-Все решения транслирую и обговариваю с клиентом.

-Для того , чтобы вы поняли подхожу ли я вам или нет, первый экран сайта = бесплатно.

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ МОЖНО ТУТ:

📞TELEGRAM - @KirillKamennov

📞G-mail - [email protected]

ЖДУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!