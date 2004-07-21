Кирилл Каменнов Kirill_KamennovKirill_Kamennov
19 летРоссия/Михайловка
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Таргетированная реклама
👋Здравствуйте!
Я занимаюсь созданием сайтов на Tilda.
-Работа выполняется в назначенные сроки без просрочек .
-Стараюсь реализовать желание клиента, то есть как бы он хотел , чтобы выглядел его сайт .
-В любой момент могу внести правки , только скажите.
-Для каждого клиента индивидуальный подход при работе .
-Все решения транслирую и обговариваю с клиентом.
-Для того , чтобы вы поняли подхожу ли я вам или нет, первый экран сайта = бесплатно.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ МОЖНО ТУТ:
📞INSTAGRAM - https://www.instagram.com/kirill.kamennov/📞TELEGRAM - @KirillKamennov
📞G-mail - [email protected]
ЖДУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Действие аккаунта приостановлено!