Kirill_Osipov

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Глубокое погружение в бизнес, Анализ целевой аудитории, Разработка структуры сайта, Разработка дизайн-концепции, Копирайтинг, Адаптив под разные устройства, Разработка форм захвата, Разработка технических страниц (404, "Спасибо»), Подключение систем аналитики (Я.Метрика, Google Analitycs, FB Pixel), Настройка отображения в поисковых системах и соц. сетях, Подключение к домену, Первичная SEO оптимизацияАдаптивный дизайн и проектирование - Figma (tilda), Вёрстка - Tilda, Настройка интеграции с crm, e-mail рассыльщиками