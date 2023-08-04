Принты на заказ
Всем добрый день, хотел бы сказать о 2 пунктах в нашем сотрудничестве:
1. Ценник.
На данной площадке я недавно, не знаю целевых потребителей данных услуг. В связи с этим цена, которая указана - примерная. В приоритете сразу обговорить ценник и сроки реализации за проект, она может варьироваться от 500р (~5,5$) до 50.000р (543,5$) (возможно если это проект к комиксу или серийному производству одежды)
2. Мой опыт.
Закончил художественную школу, имею опыт рисования в программе Procreate (около 3 лет), через которую и работаю. Примерно столько же времени занимаюсь татуировкой, в связи с эти могу делать принты от создания аниме по фото, граффити, дарк леттеринга и других молодежных направлений, до минималистичных принтов кофейни и прочего.
Я против войны в Украине!
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Иллюстрации и Рисунки
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