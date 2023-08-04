Принты на заказ

Всем добрый день, хотел бы сказать о 2 пунктах в нашем сотрудничестве:

1. Ценник.

На данной площадке я недавно, не знаю целевых потребителей данных услуг. В связи с этим цена, которая указана - примерная. В приоритете сразу обговорить ценник и сроки реализации за проект, она может варьироваться от 500р (~5,5$) до 50.000р (543,5$) (возможно если это проект к комиксу или серийному производству одежды)

2. Мой опыт.

Закончил художественную школу, имею опыт рисования в программе Procreate (около 3 лет), через которую и работаю. Примерно столько же времени занимаюсь татуировкой, в связи с эти могу делать принты от создания аниме по фото, граффити, дарк леттеринга и других молодежных направлений, до минималистичных принтов кофейни и прочего.