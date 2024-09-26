Доброго времени суток! Являюсь фрилансером, веб-разработчиком и дизайнером презентаций. Настоящий профессионал своего дела. Выполняю работы оригинально и креативно. Всегда внимателен к деталям и стремлюсь сделать заказ на высшем уровне.
* Опыт работы с CMS (Content Management Systems): WordPress, Tilda, Creatium, Bazium, WIX
* Знание принципов SEO (Search Engine Optimization)
Благодаря творческому мышлению и умению работать с нужными программами для дизайна, создаю стильные презентации, которые помогают клиентам выделиться среди конкурентов и привлечь внимание аудитории.
Также отличаюсь ответственным подходом к работе, соблюдаю сроки и выполняю задачи на высоком уровне. Клиенты уверены, что сотрудничество со мной, принесет им только положительные эмоции.
- работу выполняю в кратчайшие сроки ( от 2 дней до 3 нед.)
- работаю со ВСЕМИ! (имею уникальный подход к каждому клиенту)
- качество, быстрота, УНИКАЛЬНОСТЬ ( работы качественные, уникальные, дизайн подрабатываю по Ваши критерии)
Презентации:
- создаю презентации через PowerPoint
- виды презентаций: 3Д или обычные, все подходят под школы, бизнес-форумы и тп
Портфолио
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