Kirillstar

Кирилл Kirillstar

 
34 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
wistis
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
$123
10 баллов
10 лет назад
Сбор информации
Шикарно выполнил работу. вопросов нет, советую всем
Четкий и конкретный заказчик. Оплата в срок и в оговоренных рамках. Рекомендую
Ответный отзыв
Murrey_Head
Александр 
36 летТаиланд
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-1)
$23
10 баллов
10 лет назад
Сбор статей
Сотрудничеством доволен.
Четкий и конкретный заказчик. Оплата в срок и в оговоренных рамках. Рекомендую
Ответный отзыв
bndr
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сбор базы данных
База собрана. все отлично
Четкий и конкретный заказчик. Оплата в срок и в оговоренных рамках. Рекомендую
Ответный отзыв
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3 отзыва
от $1
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