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Кирилл
Kirillstar
Kirillstar
34 года
Украина
/
Киев
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
3 отзыва
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Виталик
wistis
36 лет
Россия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
$123
10 баллов
10 лет назад
Сбор информации
Шикарно выполнил работу. вопросов нет, советую всем
Четкий и конкретный заказчик. Оплата в срок и в оговоренных рамках. Рекомендую
Ответный отзыв
Александр
Murrey_Head
36 лет
Таиланд
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов
(-1)
$23
10 баллов
10 лет назад
Сбор статей
Сотрудничеством доволен.
Четкий и конкретный заказчик. Оплата в срок и в оговоренных рамках. Рекомендую
Ответный отзыв
Андрей Соколов
bndr
49 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов
$50
10 баллов
10 лет назад
Сбор базы данных
База собрана. все отлично
Четкий и конкретный заказчик. Оплата в срок и в оговоренных рамках. Рекомендую
Ответный отзыв
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