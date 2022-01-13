﻿﻿Web-дизайн, сайты, лендинги, карточки для маркетплейсов

Привет, меня зовут Екатерина и я веб-дизайнер, люблю делать сайты, баннера и карточки для маркетплейсов, посты для инстаграмма. Но также имею опыт более 5 лет в дизайне наружной рекламы и полиграфии поэтому буду также буду рада помочь вам с вывеской или визиткой. Примеры моих работ можно посмотреть в портфолио.

Портфолио https://mahmadera65.wixsite.com/website-5

На отлично владею программами:

Photoshop

Figma

Corel

Illustrator

Canva

Бесплатны правки

В процессе работы могут возникнуть правки , не переживайте я

поправлю все бесплатно, чтобы вы точно остались довольны.

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Способы оплаты

1. На карту после согласования макета..

5536-9139-9250-9741

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Мои контакты:

E-mail [email protected]

Telegram Kit 57