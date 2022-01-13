Web-дизайн, сайты, лендинги, карточки для маркетплейсов
Привет, меня зовут Екатерина и я веб-дизайнер, люблю делать сайты, баннера и карточки для маркетплейсов, посты для инстаграмма. Но также имею опыт более 5 лет в дизайне наружной рекламы и полиграфии поэтому буду также буду рада помочь вам с вывеской или визиткой. Примеры моих работ можно посмотреть в портфолио.
Портфолио https://mahmadera65.wixsite.com/website-5
На отлично владею программами:
- Photoshop
- Figma
- Corel
- Illustrator
- Canva
Бесплатны правки
В процессе работы могут возникнуть правки , не переживайте я
поправлю все бесплатно, чтобы вы точно остались довольны.
Способы оплаты
1. На карту после согласования макета..
5536-9139-9250-9741
Мои контакты:
E-mail [email protected]
Telegram Kit 57
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Портфолио
- На сайт39 просмотров
- Награда на сайт для баннера51 просмотр
- Баннера61 просмотр
- Web56 просмотров