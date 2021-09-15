Kit_Design

UI/UX Design

Всем привет! Меня зовут Никита, я — веб дизайнер, лингвист и просто хороший человек.

В работе я всегда за индивидуальный подход к каждому проекту. Смотрю на сайт не только как на красивую картинку, но и как на удобный, продающий инструмент для привлечения аудитории. Создам сайт как для любителей экспериментов, так и для приверженцев классического минимализма. Лэндинги, интернет-магазины, многостаночники, сайты-визитки — все, что Вы захотите будет реализовано наилучшим образом.

Если Вас интересует типография, то готов Вас заверить, Вы тоже не ошиблись. Может Вам нужен чек-лист? Или гайд? Или какие-нибудь буклеты? Обращаясь ко мне, Вы можете быть уверены в качестве и уникальности результатов работы.

В своей работе я пользуюсь такими инструментами, как:

🔥 Figma

🔥 PS

🔥 AI

🔥 Tilda

Каждый проект для меня — мое детище, и я очень трепетно отношусь не только к его созданию, но и всегда делаю все возможное, чтобы и после завершения нашей с Вами работы, сайт продолжал работать исправно и радовал своих пользователей. Именно поэтому после полной разработки сайта я провожу консультацию и записываю лаконичные видео-туториалы по пользованию сайтом, обновлению его контента, исправлению возможных возникающих ошибок, чтобы Вы могли уверенно решать любые трудности, не прибегая к потусторонней помощи (за которую еще и придется заплатить).

Обязательно пишите и до новых встреч!