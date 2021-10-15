Мастер озвучки

Если вам нужен творческий, интересный подход к работе от исполнителя, то вы нашли нужного человека. Работаю с озвучкой текстов, видео, различным материалом. Также работала на радио, занималась много лет в театре. Дикция очень четкая, профессиональная. Голос чувственный и проникновенный, не оставляет равнодушным слушателем. Могу работать голосом соответсвенно ситуации. Имею профессиональное оборудование, высококачественный микрофон для озвучивания. Владею в совершенстве русским, английским и испанским языком.