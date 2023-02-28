Дизайн для маркетплейсов

Приветствую вас, мои будущие заказчики.

Меня зовут Екатерина, я дизайнер инфографики для маркетплейсов .

Мои преимущества:

-художественные навыки

-деятельность фотографа в прошлом

-желание постоянно развиваться

Учту все ваши пожелания, проработаю преимущества товара!

Стоимость инфографики:

-1 карточка-300руб

-от 5шт-250руб

-от 20шт-150руб

-карточки одного артикула с одинаковым дизайном-150руб за шт

! Для больших заказов действует скидка -50%!

В стоимость входит:

-Анализ карточек конкурентов

-Разработка яркого и лаконичного дизайна

-Замена фона

Срок выполнения: 1-3 дня в зависимости от загрузки и сложности дизайна

Для заказа необходимо:

-Наличие четкого ТЗ

-Фотографии товара в хорошем качестве

-Пожелания к дизайну (цвет,стиль и тд)

-Референсы/примеры работ, которые нравятся (если есть)

-Ваша целевая аудитория

*Бесплатно можно вносить 1 круг правок

Последующие в ходе работы 50руб за шт!

*Внесение правок в уже согласованный макет -100руб за шт

*Работаю по предоплате 50%

Обращаться в телеграм: @catkitrina

Портфолио:https://t.me/kit_desing