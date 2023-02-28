Екатерина Kitcatrina_29Kitcatrina_29
Приветствую вас, мои будущие заказчики.
Меня зовут Екатерина, я дизайнер инфографики для маркетплейсов .
Мои преимущества:
-художественные навыки
-деятельность фотографа в прошлом
-желание постоянно развиваться
Учту все ваши пожелания, проработаю преимущества товара!
Стоимость инфографики:
-1 карточка-300руб
-от 5шт-250руб
-от 20шт-150руб
-карточки одного артикула с одинаковым дизайном-150руб за шт
! Для больших заказов действует скидка -50%!
В стоимость входит:
-Анализ карточек конкурентов
-Разработка яркого и лаконичного дизайна
-Замена фона
Срок выполнения: 1-3 дня в зависимости от загрузки и сложности дизайна
Для заказа необходимо:
-Наличие четкого ТЗ
-Фотографии товара в хорошем качестве
-Пожелания к дизайну (цвет,стиль и тд)
-Референсы/примеры работ, которые нравятся (если есть)
-Ваша целевая аудитория
*Бесплатно можно вносить 1 круг правок
Последующие в ходе работы 50руб за шт!
*Внесение правок в уже согласованный макет -100руб за шт
*Работаю по предоплате 50%
Обращаться в телеграм: @catkitrina
Портфолио:https://t.me/kit_desing
- Инфографика для маркетплейсов6 просмотров