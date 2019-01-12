Kitsune1962

Разработка технической документации
Имею навыки и опыт разработки:
- технических условий на различные виды продукции (от пищевки до сложных технических);
- стандартов предприятия СТО;
- технологических инструкций;
- технических паспортов ПС;
- формуляров;
- руководств по эксплуатации РЭ;
- обоснований безопасности КОБ;
А также предлагаю свои услуги в разработке паспортов безопасности химической продукции, а также msds в соответствии с европейскими регламентами на рус. и англ. языках. Имею большой опыт в разработке данных документов, в том числе с учетом требований регистрирующих органов.
Действие аккаунта приостановлено!