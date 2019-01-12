Kitsune1962

Разработка технической документации

Имею навыки и опыт разработки:

- технических условий на различные виды продукции (от пищевки до сложных технических);

- стандартов предприятия СТО;

- технологических инструкций;

- технических паспортов ПС;

- формуляров;

- руководств по эксплуатации РЭ;

- обоснований безопасности КОБ;

А также предлагаю свои услуги в разработке паспортов безопасности химической продукции, а также msds в соответствии с европейскими регламентами на рус. и англ. языках. Имею большой опыт в разработке данных документов, в том числе с учетом требований регистрирующих органов.