Верстка сайтов - удобная, качественная, валидная, семантическая, адаптивная. Чистая верстка. CSS3\HTML5, SCSS, БЭМ, GULP, JavaScript.
Верстка сайтов - удобная, качественная, валидная, семантическая, адаптивная.
Чистая верстка.
CSS3\HTML5, SCSS, БЭМ, GULP, JavaScript.
Ответственность:
готова приступить сейчас
готова исправить свои ошибки в течение месяца после передачи архива с работой
не беру предоплату
не нарушаю сроков
всегда на связи
Знания:
HTML5
CSS3
SCSS
БЭМ
Адаптивность - отзывчивая (responsive), резиновая
Flexbox & Grid
Иконочный шрифт
Pixel Perfect
JavaScript
Gulp
Git
Контакты:
Телеграм: KateV_dev
E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка Landing page "Pelekh"1 просмотр
- Адаптивная верстка сайта визитки "Alex"нет просмотров
- Адаптивная верстка landing page "Glowfy"2 просмотра
HTML-верстка
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