Kitty-Freelancer

Екатерина Kitty-Freelancer

 
31 год
год на фриланс-бирже
Была
17 дней назад
Верстка сайтов - удобная, качественная, валидная, семантическая, адаптивная. Чистая верстка. CSS3\HTML5, SCSS, БЭМ, GULP, JavaScript.

Верстка сайтов - удобная, качественная, валидная, семантическая, адаптивная.

Чистая верстка.

CSS3\HTML5, SCSS, БЭМ, GULP, JavaScript.

Ответственность:

  • готова приступить сейчас

  • готова исправить свои ошибки в течение месяца после передачи архива с работой

  • не беру предоплату

  • не нарушаю сроков

  • всегда на связи

Знания:

  • HTML5

  • CSS3

  • SCSS

  • БЭМ

  • Адаптивность - отзывчивая (responsive), резиновая

  • Flexbox & Grid

  • Иконочный шрифт

  • Pixel Perfect

  • JavaScript

  • Gulp

  • Git

Контакты:

HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#1611