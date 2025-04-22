Верстка сайтов - удобная, качественная, валидная, семантическая, адаптивная. Чистая верстка. CSS3\HTML5, SCSS, БЭМ, GULP, JavaScript. Верстка сайтов - удобная, качественная, валидная, семантическая, адаптивная. Чистая верстка. CSS3\HTML5, SCSS, БЭМ, GULP, JavaScript. Ответственность: готова приступить сейчас

готова исправить свои ошибки в течение месяца после передачи архива с работой

не беру предоплату

не нарушаю сроков

всегда на связи Знания: HTML5

CSS3

SCSS

БЭМ

Адаптивность - отзывчивая (responsive), резиновая

Flexbox & Grid

Иконочный шрифт

Pixel Perfect

JavaScript

Gulp

Git Контакты: Телеграм: KateV_dev

E-mail: [email protected]

Я против войны в Украине !