Kitty_kat

Катерина Kitty_kat

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Здравствуйте, юный Журналист готов с Вами работать!)

Пишу оригинальные, грамотные тексты. Работаю быстро и качественно, всегда на связи и всегда во всеоружии. Имею опыт в сфере Журналистики и Копирайтинга. Гарантирую творческий подход к каждому заданию: "шаблонов" Вы не найдете!

Услуги и цены:

Копирайтигн/Рерайтинг    $2 за 1000

Новости/Статьи/Обзоры   $4 за 1000

Задания выполняю в срок. Всегда готова выслушать комментарии и предложения, если такие имеются. 

Оплату принимаю через ЯндексДеньги или карту Visa Сбербанк. 

Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга