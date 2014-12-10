Здравствуйте, юный Журналист готов с Вами работать!)
Пишу оригинальные, грамотные тексты. Работаю быстро и качественно, всегда на связи и всегда во всеоружии. Имею опыт в сфере Журналистики и Копирайтинга. Гарантирую творческий подход к каждому заданию: "шаблонов" Вы не найдете!
Услуги и цены:
Копирайтигн/Рерайтинг $2 за 1000
Новости/Статьи/Обзоры $4 за 1000
Задания выполняю в срок. Всегда готова выслушать комментарии и предложения, если такие имеются.
Оплату принимаю через ЯндексДеньги или карту Visa Сбербанк.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга