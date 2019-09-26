Kizmicheva

Корреспондент
Коротко о себе: помогу в рерайте и копирайте, транскрибации текстов, расшифровкой аудио- и видеозаписей, возьмусь за ведение блога. Выполню любую работу, связанную с текстами. Опыт работы корреспондентом - 5 лет, филологическое образование.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Ксения написала просто отличные тексты на основе не очень простых исходников. Уникальность везде получилась 100%. Тексты читаются легко, ошибки отсутствуют. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. ТЗ четкое и понятное. Оплачивает сразу же после сдачи работы.