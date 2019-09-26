Kizmicheva

Корреспондент

Коротко о себе: помогу в рерайте и копирайте, транскрибации текстов, расшифровкой аудио- и видеозаписей, возьмусь за ведение блога. Выполню любую работу, связанную с текстами. Опыт работы корреспондентом - 5 лет, филологическое образование.