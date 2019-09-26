Kizmicheva

Ксения Kizmicheva

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Корреспондент

Коротко о себе: помогу в рерайте и копирайте, транскрибации текстов, расшифровкой аудио- и видеозаписей, возьмусь за ведение блога. Выполню любую работу, связанную с текстами. Опыт работы корреспондентом - 5 лет, филологическое образование.  

Отзывы заказчиков

sparkster_spb
Виталий 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Рерайт объявлений с Авито, Юлы
Ксения написала просто отличные тексты на основе не очень простых исходников. Уникальность везде получилась 100%. Тексты читаются легко, ошибки отсутствуют. Рекомендую к сотрудничеству.
Замечательный заказчик. ТЗ четкое и понятное. Оплачивает сразу же после сдачи работы.
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