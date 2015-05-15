Добрый день.
Образование - высшее техническое, поэтому выполняю под заказ рефераты, курсовые, дипломные работы. Работы выполняю в установленные сроки, проверяю в системе антиплагиат.
Мое призвание это фотография, поэтому выполняю следующие работы:
- обработка фото
- коллажирование
- ретушь фотографий
- удаление фона
- цвето — и светокоррекция;
- Реставрация старых фотографий.
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Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
10 лет назад
рекомендую работать с Екатериной, все выполнено качественно и в срок
Ответный отзыв
Рекомендую работать, оплата в срок.