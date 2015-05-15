Kkiti13

Екатерина Kkiti13

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Добрый день.

Образование - высшее техническое, поэтому выполняю под заказ рефераты, курсовые, дипломные работы. Работы выполняю в установленные сроки, проверяю в системе антиплагиат.

Мое призвание это фотография, поэтому выполняю следующие работы:

- обработка фото

- коллажирование

- ретушь фотографий

- удаление фона

- цвето — и светокоррекция;

- Реставрация старых фотографий.

Отзывы заказчиков

sasghu
32 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$22
10 баллов
10 лет назад
Реферат по фотограмметрии
рекомендую работать с Екатериной, все выполнено качественно и в срок
Рекомендую работать, оплата в срок.
Ответный отзыв