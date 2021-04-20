Klakmen

Сергей Клакоций Klakmen

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Адаптивная, кроссбраузерная, отзывчивая вёрстка сайтов. Качество и удобство превыше всего!

Сделаю свою работу в срок и настолько качественно, насколько смогу.

Я хочу, чтобы заказчик остался довольным итогом работы, и постараюсь избавить его от дискомфорта в процессе!

Гарантия: бесплатно и оперативно исправлю свои ошибки и недоработки, найденные в вёрстке, в течении 2-х недель после сдачи работы.

Чем занимаюсь:

Создаю сайты по макетам из PSD и Figma. Другими словами верстаю. Также создаю анимации на CSS и JavaScript. Работаю по ТЗ и чётко выполняю работу по нему. Если нет ТЗ или оно не очень содержательное, помогаю его составить и подсказываю как можно улучшить сайт.

Технологии: ﻿

﻿- HTML

- CSS/SCSS

- JS/JQuery

- Flexbox, Grid

- Gulp

- БЭМ

-Angular

-Node.js

Процесс работы:

  • Оценка
  • Выполнение
  • Демонстрация готовой работы
  • Оплата
  • Передача архива с работой
Оплата:

  • YandexMoney (ЮКасса)
  • По карте
  • Или любым другим удобным для вас способом
Мои контакты:

Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

C уважением, Сергей.

Портфолио