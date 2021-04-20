Адаптивная, кроссбраузерная, отзывчивая вёрстка сайтов. Качество и удобство превыше всего!

Сделаю свою работу в срок и настолько качественно, насколько смогу.

Гарантия: бесплатно и оперативно исправлю свои ошибки и недоработки, найденные в вёрстке, в течении 2-х недель после сдачи работы.

Чем занимаюсь:

Создаю сайты по макетам из PSD и Figma. Другими словами верстаю. Также создаю анимации на CSS и JavaScript. Работаю по ТЗ и чётко выполняю работу по нему. Если нет ТЗ или оно не очень содержательное, помогаю его составить и подсказываю как можно улучшить сайт.

Технологии: ﻿

﻿- HTML

- CSS/SCSS

- JS/JQuery

- Flexbox, Grid

- Gulp

- БЭМ

-Angular

-Node.js

Процесс работы:

Оценка

Выполнение

Демонстрация готовой работы

Оплата

Передача архива с работой

YandexMoney (ЮКасса)

По карте

Или любым другим удобным для вас способом

Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

C уважением, Сергей.