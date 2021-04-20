Адаптивная, кроссбраузерная, отзывчивая вёрстка сайтов. Качество и удобство превыше всего!
Сделаю свою работу в срок и настолько качественно, насколько смогу.Я хочу, чтобы заказчик остался довольным итогом работы, и постараюсь избавить его от дискомфорта в процессе!
Гарантия: бесплатно и оперативно исправлю свои ошибки и недоработки, найденные в вёрстке, в течении 2-х недель после сдачи работы.
Чем занимаюсь:
Создаю сайты по макетам из PSD и Figma. Другими словами верстаю. Также создаю анимации на CSS и JavaScript. Работаю по ТЗ и чётко выполняю работу по нему. Если нет ТЗ или оно не очень содержательное, помогаю его составить и подсказываю как можно улучшить сайт.
Технологии:
- HTML
- CSS/SCSS
- JS/JQuery
- Flexbox, Grid
- Gulp
- БЭМ
-Angular
-Node.js
Процесс работы:
- Оценка
- Выполнение
- Демонстрация готовой работы
- Оплата
- Передача архива с работой
- YandexMoney (ЮКасса)
- По карте
- Или любым другим удобным для вас способом
- E-mail - [email protected]
- Skype - live:.cid.f5922b8dbbd353b8
C уважением, Сергей.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная вёрстка - Bakery58 просмотров
- Адаптивная вёрстка - Leospa55 просмотров
- Адаптивная вёрстка - Global68 просмотров
- Адаптивная вёрстка - Restaurant51 просмотр
- Адаптивная вёрстка - OJJO46 просмотров