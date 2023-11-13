KlavaSova

Алла KlavaSova

 
42 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Ваш помічник, завжди на зв'язку!

Вітаю на моїй сторінці!

Буду Вашим помічником в перекладі, наборі, редагуванні текстів.

Відмінне знання української і російської мови, базова англійська.

На всі 1000% розумію значення слів "дедлайн" і "якість виконання".

Буду рада співпраці!

PS. Маю досвід роботи з 1с, Медком.

#82Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1241
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане замовлення
Чітке завдання, швидка оплата. Чудовий замовник.
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