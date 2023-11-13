Ваш помічник, завжди на зв'язку!

Вітаю на моїй сторінці!

Буду Вашим помічником в перекладі, наборі, редагуванні текстів.

Відмінне знання української і російської мови, базова англійська.

На всі 1000% розумію значення слів "дедлайн" і "якість виконання".

Буду рада співпраці!

PS. Маю досвід роботи з 1с, Медком.