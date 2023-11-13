Ваш помічник, завжди на зв'язку!
Вітаю на моїй сторінці!
Буду Вашим помічником в перекладі, наборі, редагуванні текстів.
Відмінне знання української і російської мови, базова англійська.
На всі 1000% розумію значення слів "дедлайн" і "якість виконання".
Буду рада співпраці!
PS. Маю досвід роботи з 1с, Медком.
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#1241
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
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год назад
Написание отзывов
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Ответный отзыв
Чітке завдання, швидка оплата. Чудовий замовник.