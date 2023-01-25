КРЕАТИВНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВИДЕОМОНТАЖУ

Добрый день! Работаю в программах Adobe Premiere Pro, Adobe photoshop, Adobe After Effects, Sone Vegas

Время исполнения заказа от 1 до 4 дней. Могу работать как по монтажной таблице с четким ТЗ, так и в свободной форме. Адекватно принимаю все правки клиента. Всегда сдаю работу в срок

Имею опыт в создании:

рекламных видео

влоговых видео

обучающий видео

продающих видео

репортажей

отчетов с мероприятий

свадебных видео

тревел блогов

клипов

Также имею большой опыт в создании видео для соц.сетей. Могу работать с большими объемами. Работы можно посмотреть в моем портфолио . Большее расширенный список работ по запросу

Связаться со мной:

 Telegram, Viber, WhatsApp 908-653-40-52

 Email [email protected]

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