КРЕАТИВНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВИДЕОМОНТАЖУ
Добрый день! Работаю в программах Adobe Premiere Pro, Adobe photoshop, Adobe After Effects, Sone Vegas
Время исполнения заказа от 1 до 4 дней. Могу работать как по монтажной таблице с четким ТЗ, так и в свободной форме. Адекватно принимаю все правки клиента. Всегда сдаю работу в срок
Имею опыт в создании:
- рекламных видео
- влоговых видео
- обучающий видео
- продающих видео
- репортажей
- отчетов с мероприятий
- свадебных видео
- тревел блогов
- клипов
Связаться со мной:
Telegram, Viber, WhatsApp 908-653-40-52
Email [email protected]
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Я против войны в Украине!
Портфолио
- Тикток, рилс, стори. Короткое видео для соц.сетей20 просмотров
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- Румтур16 просмотров
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- Шоурил12 просмотров