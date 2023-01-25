Klavisha

Анна Klavisha

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
КРЕАТИВНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВИДЕОМОНТАЖУ

Добрый день! Работаю в программах Adobe Premiere Pro, Adobe photoshop, Adobe After Effects, Sone Vegas

Время исполнения заказа от 1 до 4 дней. Могу работать как по монтажной таблице с четким ТЗ, так и в свободной форме. Адекватно принимаю все правки клиента. Всегда сдаю работу в срок

Имею опыт в создании:

  • рекламных видео
  • влоговых видео
  • обучающий видео
  • продающих видео
  • репортажей
  • отчетов с мероприятий
  • свадебных видео
  • тревел блогов
  • клипов
Также имею большой опыт в создании видео для соц.сетей. Могу работать с большими объемами. Работы можно посмотреть в моем портфолио. Большее расширенный список работ по запросу

Связаться со мной:

 Telegram, Viber, WhatsApp 908-653-40-52

 Email [email protected]

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