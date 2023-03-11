Klem2455
Я несколько лет был просто любителем, рисовал все что интересовало только меня, сейчас я реализовываюсь как коммерческий исполнитель и с большим интересом изучаю рынок и гонюсь за интересными проектами. Имею опыт в создании игровой графики; создание персонажей с нуля, отрисовки карт и тд., так же интересно рекламное направление, есть примеры коммерчески удачных работ.
Надеюсь что буду рости в этом направлении и радовать заказчиков и простую аудиторию которая следит за цифровым искусством.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Профессиональный клининг44 просмотра
- Logo-144 просмотра
- Надпись иллюстрация45 просмотров
- Реклама47 просмотров
- Mobile game38 просмотров
- Иллюстрация банер31 просмотр
- Mobile game (minister35 просмотров