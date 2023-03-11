Klem2455

Я несколько лет был просто любителем, рисовал все что интересовало только меня, сейчас я реализовываюсь как коммерческий исполнитель и с большим интересом изучаю рынок и гонюсь за интересными проектами. Имею опыт в создании игровой графики; создание персонажей с нуля, отрисовки карт и тд., так же интересно рекламное направление, есть примеры коммерчески удачных работ.

Надеюсь что буду рости в этом направлении и радовать заказчиков и простую аудиторию которая следит за цифровым искусством.