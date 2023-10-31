Людина

Доволі комунікабельний і чесний. Чудово володію Українською, російською та англійською. Вмію писати тексти, поезію, прозу, оповідання, казки, пісні і інше.

Також вмію налаштовувати рекламу в гуглі, фейсбук, інстаграм, ОЛХ, шафа і на інших платформах. Можу розробити рекламну стратегію для просування будь-якого товару. Також чудово вмію спілкуватися із клієнтами і продавати різні товари. Також розбираюся в OpenCart у створенні сайтів, у розробці банерів і вмію прописувати позиції товару із усіма необхідними потребами.