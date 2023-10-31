Klemed

Андрій Klemed

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Людина

Доволі комунікабельний і чесний. Чудово володію Українською, російською та англійською. Вмію писати тексти, поезію, прозу, оповідання, казки, пісні і інше.

Також вмію налаштовувати рекламу в гуглі, фейсбук, інстаграм, ОЛХ, шафа і на інших платформах. Можу розробити рекламну стратегію для просування будь-якого товару. Також чудово вмію спілкуватися із клієнтами і продавати різні товари. Також розбираюся в OpenCart у створенні сайтів, у розробці банерів і вмію прописувати позиції товару із усіма необхідними потребами.

#51Английский язык
#75Написание обзоров
#77Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1231
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Вже не перший раз співпрацюю з Андрієм, всім задоволена
Не перший раз співпрацюю. Все чесно і швидко.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Thanks!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук щодо додатку
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Все чесно!
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$20/час
от $5от 1 дня
#402