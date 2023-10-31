Людина
Доволі комунікабельний і чесний. Чудово володію Українською, російською та англійською. Вмію писати тексти, поезію, прозу, оповідання, казки, пісні і інше.
Також вмію налаштовувати рекламу в гуглі, фейсбук, інстаграм, ОЛХ, шафа і на інших платформах. Можу розробити рекламну стратегію для просування будь-якого товару. Також чудово вмію спілкуватися із клієнтами і продавати різні товари. Також розбираюся в OpenCart у створенні сайтів, у розробці банерів і вмію прописувати позиції товару із усіма необхідними потребами.
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#1231
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Вже не перший раз співпрацюю з Андрієм, всім задоволена
Ответный отзыв
Не перший раз співпрацюю. Все чесно і швидко.
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Thanks!
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Все чесно!
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$20/час
от $5от 1 дня
#402