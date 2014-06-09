Klimenkosha

Я занимаюсь программированием около 2 лет.

Начинал я с верстки HTML, и по сей день занимаюсь этим.

Потом я проучился около года C# на платформе .NET

Сейчас занимаюсь созданием движков для сайтов на PHP.

Я уже создавал сайт для сети магазинов и сайт для школы.

На данный момент хорошо владею PHP, HTML, CSS.