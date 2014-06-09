Klimenkosha

Я занимаюсь программированием около 2 лет.
Начинал я с верстки HTML, и по сей день занимаюсь этим.
Потом я проучился около года C# на платформе .NET
Сейчас занимаюсь созданием движков для сайтов на PHP.
Я уже создавал сайт для сети магазинов и сайт для школы.
На данный момент хорошо владею PHP, HTML, CSS.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Выбрал исполнителя без отзывов, не пожалел. Константин быстро и качественно выполнил поставленную задачу, доработав самописный сайт. Быстро разобрался в коде и ничего не сломал. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший работадатель, не обманывает и выплачивает во время.