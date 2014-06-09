Klimenkosha

Константин Klimenkosha

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Я занимаюсь программированием около 2 лет.

Начинал я с верстки HTML, и по сей день занимаюсь этим.

Потом я проучился около года C# на платформе .NET

Сейчас занимаюсь созданием движков для сайтов на PHP.

Я уже создавал сайт для сети магазинов и сайт для школы.

На данный момент хорошо владею PHP, HTML, CSS.

PHPHTMLCSSСайт на PHP
Отзывы заказчиков
Seveneight
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта на самописной CMS (PHP)
Выбрал исполнителя без отзывов, не пожалел. Константин быстро и качественно выполнил поставленную задачу, доработав самописный сайт. Быстро разобрался в коде и ничего не сломал. Рекомендую.
Хороший работадатель, не обманывает и выплачивает во время.
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