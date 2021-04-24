KlimshinaNasty

Создаю дизайн сайтов любой сложности

Приветствую!

Меня зовут Анастасия, я из Санкт-Петербурга.

Предлагаю услуги по разработке дизайна для вашего сайта

Создание сайта на платформе tilda через Zero block

Landing Page

интернет-магазин

сайт визитка

сайт-портфолио

персональный сайт

Знания и умения:

Figma

Tilda

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Принципы работы: