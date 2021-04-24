KlimshinaNasty

Анастасия Климшина KlimshinaNasty

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создаю дизайн сайтов любой сложности

Приветствую!

Меня зовут Анастасия, я из Санкт-Петербурга.

Предлагаю услуги по разработке дизайна для вашего сайта

  • Создание сайта на платформе tilda через Zero block
  • Landing Page
  • интернет-магазин
  • сайт визитка
  • сайт-портфолио
  • персональный сайт
Знания и умения:

  • Figma
  • Tilda
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
Принципы работы:

  • Уникальный дизайн
  • Удобный и понятный интерфейс
  • Ответственно выполненная работа в срок
  • Корректное отображение адаптивных версий на всех устройствах
Дизайн сайтаFigmaTilda