KlimshinaNasty

Анастасия Климшина KlimshinaNastyKlimshinaNasty
25 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создаю дизайн сайтов любой сложности
Приветствую!
Меня зовут Анастасия, я из Санкт-Петербурга.
Предлагаю услуги по разработке дизайна для вашего сайта
- Создание сайта на платформе tilda через Zero block
- Landing Page
- интернет-магазин
- сайт визитка
- сайт-портфолио
- персональный сайт
- Figma
- Tilda
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Уникальный дизайн
- Удобный и понятный интерфейс
- Ответственно выполненная работа в срок
- Корректное отображение адаптивных версий на всех устройствах
Действие аккаунта приостановлено!