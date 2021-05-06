Knight4Life7

Иван Knight4Life7

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front-End Developer (Я создаю красивые, простые вещи, и мне нравится то, что я делаю.)

Здравствуйте, меня зовут Иван. Я являюсь Front-End Разработчиком и я полон решимости выполнить

любой Ваш заказ. Приятно познакомиться.

Обо мне:

﻿Я спокоен, уверен в себе, естественно любопытен и постоянно работаю над улучшением своих

профессиональных навыков. Мне нравится создавать вещи с нуля, воплощать идеи в

жизнь прямо на экранах ваших устройств.

﻿Front End Разработка - это создание визуальных компонентов веб-сайта. Используя HTML, CSS

и JavaScript, я создаю быстрые, красивые, интерактивные веб-сайты, адаптированные под различные типы устройств и различные браузеры.

Что я хотел бы отметить:

  • Высокое качество как внешнего оформления сайта, так и внутренних алгоритмов его работы.
  • Внимательность ко всем требованиям заказчика и прояснение любых неясных моментов.
  • Предоставление результатов на каждом значительном этапе работы с возможностью внести какие-то корректировки.
  • Фриланс как основная деятельность, что означает полную отдачу в процессе работы над заказом.

Профессиональные навыки:

Технологии веб-разработки:

  • HTML (HTML5) – Язык гипертекстовой разметки, именно он создает каркас вашего сайта или приложения, а пятая версия позволит мне создать более SEO-оптимизированную структуру вашего продукта.
  • CSS (CSS3, Sass, Less, Bootstrap) - Этот язык стилей позволяет мне создавать абсолютно любой внешний вид вашего сайта или приложения. Всё ограничивается только вашей фантазией!
  • JavaScript (ES6, jQuery) - Язык программирования который позволит мне оживить все что угодно: слайдеры, окна, подсказки, вкладки, получение данных от сервера и многое другое. Библиотека JQuery в свою очередь поможет ускорить разработку.

Инструменты разработки:

  • Системы контроля версий (Git)
  • Планировщик задач (Gulp)

Методы разработки:

-Разработка сайтов по методологии БЭМ

-Pixel perfect

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Отзывы заказчиков

fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Html верстка лендинга
BootstrapHTML
Заказ выполнен хорошо, все четко по ТЗ. Необходимые правки выли внесены оперативно (даже не правки, а то, что я сразу не упомянул в ТЗ). Я работой доволен, буду обращаться еще
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, всегда на связи. Работать с ним было одно удовольствие. При случае с удовольствием продолжу работу с Никитой.
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