Front-End Developer (Я создаю красивые, простые вещи, и мне нравится то, что я делаю.)
Здравствуйте, меня зовут Иван. Я являюсь Front-End Разработчиком и я полон решимости выполнить
любой Ваш заказ. Приятно познакомиться.
Обо мне:Я спокоен, уверен в себе, естественно любопытен и постоянно работаю над улучшением своих
профессиональных навыков. Мне нравится создавать вещи с нуля, воплощать идеи в
жизнь прямо на экранах ваших устройств.
Front End Разработка - это создание визуальных компонентов веб-сайта. Используя HTML, CSS
и JavaScript, я создаю быстрые, красивые, интерактивные веб-сайты, адаптированные под различные типы устройств и различные браузеры.
Что я хотел бы отметить:
- Высокое качество как внешнего оформления сайта, так и внутренних алгоритмов его работы.
- Внимательность ко всем требованиям заказчика и прояснение любых неясных моментов.
- Предоставление результатов на каждом значительном этапе работы с возможностью внести какие-то корректировки.
- Фриланс как основная деятельность, что означает полную отдачу в процессе работы над заказом.
Профессиональные навыки:
Технологии веб-разработки:
- HTML (HTML5) – Язык гипертекстовой разметки, именно он создает каркас вашего сайта или приложения, а пятая версия позволит мне создать более SEO-оптимизированную структуру вашего продукта.
- CSS (CSS3, Sass, Less, Bootstrap) - Этот язык стилей позволяет мне создавать абсолютно любой внешний вид вашего сайта или приложения. Всё ограничивается только вашей фантазией!
- JavaScript (ES6, jQuery) - Язык программирования который позволит мне оживить все что угодно: слайдеры, окна, подсказки, вкладки, получение данных от сервера и многое другое. Библиотека JQuery в свою очередь поможет ускорить разработку.
Инструменты разработки:
- Системы контроля версий (Git)
- Планировщик задач (Gulp)
Методы разработки:-Разработка сайтов по методологии БЭМ
-Pixel perfect
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
BootstrapHTML
Заказ выполнен хорошо, все четко по ТЗ. Необходимые правки выли внесены оперативно (даже не правки, а то, что я сразу не упомянул в ТЗ). Я работой доволен, буду обращаться еще
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, всегда на связи. Работать с ним было одно удовольствие. При случае с удовольствием продолжу работу с Никитой.