Інформація про мене!)

Шукаю себе в фрілансі, займаюсь перекладом з різних мов на різні мови, також володію фотошопом і монтажем, тестую програми, сайти на наявність багів, пишу на пайтоні бек енд, збираю та налаштовую компʼютер, підбираю індивідуальні тренування для спортсменів 😉

На даний момент навчаюсь на підприємництві та торгівельній діяльності, можу допомогти з розробкою бізнес плану для не великих закладів громадського харчування, проходжу курси копірайтенгу, володію англійською мовою, можу бути репетитором, цікавлюсь компʼютерними іграми та робототехнікою)

Доволі непоганий SSM, для того аби переглянути мої роботи пишіть!)