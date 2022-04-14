Козлова Анна Викторовна (22 года)

Опыт работы

С 09.2017 по 06.2018 года - помощник руководителя общественной организации.

Обязанности:

организация курсов на стационарной основе (от 100 до 200 человек)

общение с потенциальными слушателями по телефонной связи

cоставление базы (имя, город, номер телефона, почта)

в период обучения координировать их

составление отчётов

С 11.2018 по 10.2019 - Менеджер по поиску товара на Amazon

повышение на том же рабочем месте

С 10.2019 по 05.2021 - 2-й менеджер аккаунта на Amazon

Обязанности

Поиск поставщиков, вилок (Работа с Excel, Google таблицами)

Составление базы с текстами для товаров (Работа с Excel, Google таблицами)

Ведение AmoCMR

Общение с поставщиками по почте

Работа с SellerCentral (передача трекинга, общение с клиентами, контроль цен и инвентори, оформление возвратов у поставщиков)

Ведение таблицы заказов, инветори (Работа с Excel, Google таблицами)

Дополнительные сведения

Владение компьютером: . Уверенный пользователь: Windows, Офисное приложение Microsoft (Word, Excel). Умение работать с сервисом Google (почта, контакты, таблицы, документы)

Личные умения: Усидчивая, коммуникабельная, внимательная, работаю на результат, готова узнавать новое, быстро обучаюсь.

Знание ин. языков: Английский - intermediate, русский- родной, украинский- свободный.