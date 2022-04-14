Ko_Hanna

Анна Ko_Hanna

 
24 годаУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Козлова Анна Викторовна (22 года)

Опыт работы

С 09.2017 по 06.2018 года - помощник руководителя общественной организации.

Обязанности:

  • организация курсов на стационарной основе (от 100 до 200 человек)
  • общение с потенциальными слушателями по телефонной связи
  • cоставление базы (имя, город, номер телефона, почта)
  • в период обучения координировать их
  • составление отчётов
С 11.2018 по 10.2019 - Менеджер по поиску товара на Amazon

повышение на том же рабочем месте

С 10.2019 по 05.2021 - 2-й менеджер аккаунта на Amazon

Обязанности

  • Поиск поставщиков, вилок (Работа с Excel, Google таблицами)
  • Составление базы с текстами для товаров (Работа с Excel, Google таблицами)
  • Ведение AmoCMR
  • Общение с поставщиками по почте
  • Работа с SellerCentral (передача трекинга, общение с клиентами, контроль цен и инвентори, оформление возвратов у поставщиков)
  • Ведение таблицы заказов, инветори (Работа с Excel, Google таблицами)
Дополнительные сведения

Владение компьютером: . Уверенный пользователь: Windows, Офисное приложение Microsoft (Word, Excel). Умение работать с сервисом Google (почта, контакты, таблицы, документы)

Личные умения: Усидчивая, коммуникабельная, внимательная, работаю на результат, готова узнавать новое, быстро обучаюсь.

Знание ин. языков: Английский - intermediate, русский- родной, украинский- свободный.