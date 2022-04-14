Козлова Анна Викторовна (22 года)
Опыт работы
С 09.2017 по 06.2018 года - помощник руководителя общественной организации.
Обязанности:
- организация курсов на стационарной основе (от 100 до 200 человек)
- общение с потенциальными слушателями по телефонной связи
- cоставление базы (имя, город, номер телефона, почта)
- в период обучения координировать их
- составление отчётов
повышение на том же рабочем месте
С 10.2019 по 05.2021 - 2-й менеджер аккаунта на Amazon
Обязанности
- Поиск поставщиков, вилок (Работа с Excel, Google таблицами)
- Составление базы с текстами для товаров (Работа с Excel, Google таблицами)
- Ведение AmoCMR
- Общение с поставщиками по почте
- Работа с SellerCentral (передача трекинга, общение с клиентами, контроль цен и инвентори, оформление возвратов у поставщиков)
- Ведение таблицы заказов, инветори (Работа с Excel, Google таблицами)
Владение компьютером: . Уверенный пользователь: Windows, Офисное приложение Microsoft (Word, Excel). Умение работать с сервисом Google (почта, контакты, таблицы, документы)
Личные умения: Усидчивая, коммуникабельная, внимательная, работаю на результат, готова узнавать новое, быстро обучаюсь.
Знание ин. языков: Английский - intermediate, русский- родной, украинский- свободный.