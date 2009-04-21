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Константин
Koka67
Koka67
58 лет
16 лет на
фриланс
-бирже
Был
16 лет назад
1 отзыв
Большой опыт работы в AutoCAD как 2D, так и в 3D.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Виталий
vitalz
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
36 отзывов
$20
10 баллов
16 лет назад
Требуется по 3Д файлу сделать чертежи в автокаде
AutoCAD
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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