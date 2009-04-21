Koka67

Константин Koka67

 
58 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Большой опыт работы в AutoCAD как 2D, так и в 3D.

Отзывы заказчиков

vitalz
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Требуется по 3Д файлу сделать чертежи в автокаде
AutoCAD
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!