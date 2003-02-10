UX\UI Designer. Сайты, Лендинги. Профессионально и доступно.

Привет!

Меня зовут Вадим и я веб-дизайнер из Львова. Мне чуть больше 19 лет.

Моя работа заключается в том, чтобы сделать крутой и стильный дизайн, который Вам понравится.

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Стоимость моих услуг

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Цены указаны с учетом адаптивов (версий для планшетов и мобильных):

Лендинг — 40$ (до 10 экранов), каждый дополнительный экран — 5$

Сайт — 40$ главная, каждая дополнительная страница — 5$

Правки — БЕСПЛАТНО

Время работы

Лендинг (до 10 экранов) — 4 дня, и 1-2 дополнительных экрана в день

Сайт — 4 дня главная, и 1-2 дополнительные страницы в день

Адаптивы (версия для мобильных и планшетов) — 2-3 дня

Плюсы сотрудничества со мной

Продуманный, современный дизайн, с учётом ваших пожеланий

Я всегда на связи, или почти всегда(всем нам надо спать, хоть иногда)

Полностью погружаюсь в ваш проект

Бесплатные правки. Смена ТЗ правкой не является

Выполняю работу точно в срок

Этапы нашего сотрудничества

Изучаю ваш продукт или услугу

Разрабатываю прототип

Предоплата 25% после утверждения прототипа

Выполняю дизайн макета

Презентую проект

Вношу правки, если они есть

Оплата оставшихся 75%

Обмен положительными отзывами

Возвращаю предоплату

Боитесь, что мы не сработаемся, и вы потеряете деньги? Я верну предоплату!

Так бывает, что мнения дизайнера и заказчика расходятся, отношусь к этому с пониманием и ценю ваше время и деньги.

Контакты

💬 Telegram, Viber: +380957388440

💬 e-mail: [email protected]