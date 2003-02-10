UX\UI Designer. Сайты, Лендинги. Профессионально и доступно.
Привет!Меня зовут Вадим и я веб-дизайнер из Львова. Мне чуть больше 19 лет.
Моя работа заключается в том, чтобы сделать крутой и стильный дизайн, который Вам понравится.
Стоимость моих услуг
Цены указаны с учетом адаптивов (версий для планшетов и мобильных):
- Лендинг — 40$ (до 10 экранов), каждый дополнительный экран — 5$
- Сайт — 40$ главная, каждая дополнительная страница — 5$
- Правки — БЕСПЛАТНО
Время работы
- Лендинг (до 10 экранов) — 4 дня, и 1-2 дополнительных экрана в день
- Сайт — 4 дня главная, и 1-2 дополнительные страницы в день
- Адаптивы (версия для мобильных и планшетов) — 2-3 дня
Плюсы сотрудничества со мной
- Продуманный, современный дизайн, с учётом ваших пожеланий
- Я всегда на связи, или почти всегда(всем нам надо спать, хоть иногда)
- Полностью погружаюсь в ваш проект
- Бесплатные правки. Смена ТЗ правкой не является
- Выполняю работу точно в срок
Этапы нашего сотрудничества
- Изучаю ваш продукт или услугу
- Разрабатываю прототип
- Предоплата 25% после утверждения прототипа
- Выполняю дизайн макета
- Презентую проект
- Вношу правки, если они есть
- Оплата оставшихся 75%
- Обмен положительными отзывами
Возвращаю предоплату
Боитесь, что мы не сработаемся, и вы потеряете деньги? Я верну предоплату!
Так бывает, что мнения дизайнера и заказчика расходятся, отношусь к этому с пониманием и ценю ваше время и деньги.
Контакты
💬 Telegram, Viber: +380957388440
💬 e-mail: [email protected]
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