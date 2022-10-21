Верстальщик (Верстка сайтов, лендингов и т.д.)
О себе:
Я занимаюсь веб-разработкой около года. Окончил курсы, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый макет как в указаном дизайне, будь то Figma или PSD макет. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.
Порядок работы:
Работаю без предоплаты.
Возможность составления договора и оплата на карту.
Контакты:
- Bootstrap
- HTML5
- CSS3
- БЭМ
- Flexbox
- Gulp
- Git
- SASS/SCSS
- JavaScript(Основы)
- Responsive
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Иконочный шрифт
- Pixel perfect
- Wordpress.
- Photoshop, Figma, Adobe XD, Zeplin
https://kolesnikovsenia.github.io/plant/dist/index.html
https://kolesnikovsenia.github.io/Brindex/site/index.html
https://kolesnikovsenia.github.io/bella-olonje-landing-page/index.html