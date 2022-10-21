Верстальщик (Верстка сайтов, лендингов и т.д.)

О себе:

Я занимаюсь веб-разработкой около года. Окончил курсы, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый макет как в указаном дизайне, будь то Figma или PSD макет. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.

Порядок работы:

Работаю без предоплаты.

Возможность составления договора и оплата на карту.

Контакты:

Bootstrap

HTML5

CSS3

БЭМ

Flexbox

Gulp

Git

SASS/SCSS

JavaScript(Основы)

Responsive

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Иконочный шрифт

Pixel perfect

Wordpress.

Photoshop, Figma, Adobe XD, Zeplin

https://kolesnikovsenia.github.io/plant/dist/index.html

https://kolesnikovsenia.github.io/Brindex/site/index.html

https://kolesnikovsenia.github.io/bella-olonje-landing-page/index.html