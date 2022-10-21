Kolesnikovsenia

Давид Kolesnikovsenia

 
22 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстальщик (Верстка сайтов, лендингов и т.д.)

О себе:

Я занимаюсь веб-разработкой около года. Окончил курсы, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый макет как в указаном дизайне, будь то Figma или PSD макет. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.

Порядок работы:

Работаю без предоплаты.

Возможность составления договора и оплата на карту.

Контакты:

Знания, навыки:

  • Bootstrap
  • HTML5
  • CSS3
  • БЭМ
  • Flexbox
  • Gulp
  • Git
  • SASS/SCSS
  • JavaScript(Основы)
  • Responsive
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Иконочный шрифт
  • Pixel perfect
  • Wordpress.
  • Photoshop, Figma, Adobe XD, Zeplin
Прикреплю пару макетов  котрые сверстал:

https://kolesnikovsenia.github.io/plant/dist/index.html

https://kolesnikovsenia.github.io/Brindex/site/index.html

https://kolesnikovsenia.github.io/bella-olonje-landing-page/index.html

JavascriptWordPressВерстка сайтаBootstrapFigmaSCSSSASSGulpPhotoshop