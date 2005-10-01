KolesnykAlina

Путь к успеху-это путь постоянного поиска знаний

Welcome!Powitanie!Willkommen zur?ck!Добро пожаловать!Ласкаво просимо-на різних мовах світу.Вільно розмовляю українською,російською і польською,так как навчаюсь у Польщі.Володію базовою англійської та німецькою.Буду вашим помічником в перекладі текстів.Працюю швидко та якісно,клієнти будуть задоволені працею.Теж працюю графічним дизайнером,навчаюся у Польщі,на графічного дизайнера.Працюю в програмах:Adobe InDesign,Adobe Illustrator,Adobe Photoshop,CoralDraw.Буду рада співпраці!