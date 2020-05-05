KollegaDarya

Дарья KollegaDarya

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

•Разработка структуры сайтов на основе анализа компании, продукта, целевой аудитории 

•Разработка и создание дизайна сайтов 

•Верстка 

При необходимости - интеграция с CMS, подключение нужного функционала (система оплаты, онлайн-чат и т.п.)

Мои навыки:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Верстка
  • CMS Wordpress

Дополнительная информация:

Дизайн и создание сайтов - это увлечение, переросшее в профессиональный навык. Поэтому я подхожу к каждому проекту с душой, вникаю во все существенные детали, болею за итоговый результат. 

Серьезно отношусь к дедлайнам и делаю все от меня зависящее, чтобы уложиться в срок.