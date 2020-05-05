KollegaDarya

•Разработка структуры сайтов на основе анализа компании, продукта, целевой аудитории
•Разработка и создание дизайна сайтов
•Верстка
При необходимости - интеграция с CMS, подключение нужного функционала (система оплаты, онлайн-чат и т.п.)
Мои навыки:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Верстка
- CMS Wordpress
Дополнительная информация:Дизайн и создание сайтов - это увлечение, переросшее в профессиональный навык. Поэтому я подхожу к каждому проекту с душой, вникаю во все существенные детали, болею за итоговый результат.
Серьезно отношусь к дедлайнам и делаю все от меня зависящее, чтобы уложиться в срок.
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